Paranın yeni patronu Murat Uysal

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 25 Temmuz'da yapılacak Para Politikası Kurulu'nda (PPK) başkanlık koltuğuna Uysal oturacak.İlk açıklamasını yapan Uysal, Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti. Uysal, yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.Merkez Bankası'nda başkanlık koltuğuna oturan Murat Uysal, 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında ilk önemli kararına imza atacak. Enflasyonun yüzde 15.7 ile son 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, halen yüzde 24 olan politika faizinde bu ayki toplantı ile birlikte indirim sürecinin başlaması bekleniyor. PPK'nın bu yılki diğer toplantıları 12 Eylül, 24 Ekim ve 12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Murat Çetinkaya, Erdem Başçı yerine, 20 Nisan 2016'da göreve gelmişti. Çetinkaya göreve başladığında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7.5 seviyesinde, dolar kuru 2.85 TL seviyesinde bulunuyordu.1971'deİstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Uysal, 2007- 2011 arasında Halk Bankası'nda Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 Kasım ayından itibaren de Halk Bankası'nda Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, Halk Portföy Yönetim Kurulu Başkanlığı, Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. Murat Uysal, 9 Haziran 2016'da Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.