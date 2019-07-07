“Yavuz” gemisi sondajı için geri sayım başladı

BUGÜN NELER OLDU

Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini belirterek, "Şu anda geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız" dedi. Bu işin doğasında bazı bilinmezlikler olduğunu ifade eden Dönmez, daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlattı. Bakan Fatih Dönmez, analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak, "Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek için henüz erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız" ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Dönmez, her iki liderin de hem ticari ve ekonomik hem de kültürel alandaki ilişkilerin katlanarak sürmesine ilişkin kararlılıklarını ifade ettiklerini hatırlattı. Çin'in en büyük kamu şirketi Çin Devlet Şebeke Kurumu (State Grid Corporation of China) üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Daha önceden akıllı şebekelerle ilgili bir iş birliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik" diye konuştu.