2019’da 20 bin yeni araç alacak

BUGÜN NELER OLDU

Yılın ilk yarısında 220 milyon TL yatırım yaparak, 7 bin adet civarında araç alımı gerçekleştiren Intercity, ikinci yarıda bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Sektörde yaşanan daralmanın doğal olarak kendilerini de etkilediğini fakat bu dönemden çok az hasarla çıkacaklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Araç adedi olarak iki yıl önce 50 bin adet filo büyüklüğümüz vardı. Gidişatı önceden görüp kontrollü küçülmeye geçerek bu büyüklüğü 36 bin adede indirmiştik. Bu yıl kiradan dönen 15 bin adet aracımızı ikinci el piyasasına satıyoruz ve yeni alacağımız 20 bin adet araçla seneyi 40 bin adedin üzerinde kapatmayı hedefliyoruz."