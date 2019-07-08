Bankacılık sektörü, Moody’s raporunu yalanlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in hafta başında duyurduğu Türk bankacılık sektörüne ilişkin negatif değerlendirmeye karşın sektör, sağlam finansal rasyolarıyla dikkati çekiyor. Bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının kredilere oranında (NPL/non-performing loan) sert yükseliş olabileceği yorumları havada kaldı. Geçen yılın eylül ve aralık döneminde bankacılık sektörünün NPL rasyosu sırasıyla yüzde 3.22 ve yüzde 3.87 olarak gerçekleşti. Bankaların yüksek oranda karşılık ayırması ve firmalardan teminat alması NPL'de ciddi artışları engelliyor. Analistler, yüzde 5'in altında seyreden NPL oranlarının risk oluşturmadığını belirtiyor. Avrupa bankacılık kurumlarının 2019 ilk çeyrek verilerine göre, 2016'da bu oran yüzde 5.2'nin üzerinde, 2017'de 4.3 ve 2018'de 3.5 düzeyinde bulunuyordu. Türkiye'de hanehalkı borcunun milli gelire oranı, son 5 yılda düşüş eğilimini sürdürerek geçen yılın sonunda yüzde 14.8'e geriledi. Ayrıca Türkiye, bu oranla G20 ülkeleri içinde hanehalkı borçluluğu en düşük ülkeler arasında yerini aldı.