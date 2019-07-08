Turistler en çok giyecek ve mücevhere harcıyor

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Türkıye'nıncari dengesi için büyük önem taşıyan turizm gelirlerinin yılsonunda 40 milyar dolara ulaşması hedeflenirken, Merkez Bankası uzmanları turistlerin neye ne kadar harcadığını inceledi. Geçen yıl Türkiye turizmde 25.2 milyar dolarlık gelir sağlarken, bunun yaklaşık 20 milyar dolarını turistlerin kişisel harcamaları oluşturdu. Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi yaklaşık 2 milyar dolarla yeme-içme oluştururken, en çok giyim ve mücevhere harcama yaptıkları görüldü. Turizm sektörüne ilişkin dikkat çeken bazı tespitler şöyle: Geçen yıl ziyaretçi sayısı 28.9 milyonu yabancı, 6.7 milyonu yurtdışında ikâmet eden vatandaşlar olmak üzere toplam 45.6 milyon kişi oldu. Türkiye dünyada ziyaretçi sayısında sekizinci sırada yer almasına karşın, turizm gelirinde 14'üncü sırada.Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık üçte birinin, sırasıyla, Rusya, Almanya ve Bulgaristan'dan olduğu görülüyor. Ziyaretçi başına ortalama harcamada en yüksek ülkeler; Avustralya, Kanada, Japonya, ABD ve İspanya iken, en düşük olduğu ülkeler; Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya. Turizm gelirinin sadece ülkeye gelen yabancı ziyaretçiler kaynaklı olduğu algısı var. Yurtdışı ikâmetli vatandaşların ortalama harcamaları yabancılara göre daha yüksek. Bununla birlikte, son yıllarda ortalama harcamalarında düşüş trendi gözleniyor.Türkıye'nınturizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülecek. Ajans, Sayıştay ve kamu ihale kanunlarından muaf olacak.