Auto King Bereket Sigorta ile el sıkıştı

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3 milyonu aşkın araç sahibine kasko poliçesi kapsamında mini onarım teminatı sunan oto bakım ve onarım firması Auto King, Bereket Sigorta ile çalışmaya başladı. Hali hazırda 18 sigorta şirketi ile işbirliği halinde bulunan Auto King, 1 Temmuz itibariyle Bereket Sigorta müşterilerine de "mini onarım hizmeti" verecek.İşbirliği kapsamında açıklamada bulunan Auto King Pazarlama Direktörü Erkan Kıraç, "3 milyon sigorta poliçesinde Auto King Mini Onarım teminatı var. Sigorta şirketleri kanalındaki büyümemiz hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyor. Türkiye'nin önemli şirketlerinden Bereket Sigorta ile çalışmaya başlamamız bu açıdan çok anlamlı. İşbirliğinden oldukça mutluyuz. Hali hazırda 18 sigorta şirketi ve müşterisine mini onarım hizmeti sunuyoruz. Bu rakamı yıl sonunda şirket bazında 23'e çıkarmak ve üstün hizmet anlayışımızla daha fazla insanı buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.Bereket Sigorta, 160 bin adet kasko üretimi olan ve bireysel acentelerin dışında, Türkiye Finans Katılım, Albaraka Türk Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Anadolubank, PTT Bank ve İller Bankası ile de çalışıyor.