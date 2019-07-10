BES’ten nakit çekme imkânı

Yeni hükümet sisteminin ilk Kalkınma Planı sosyal güvenlik, işgücü piyasası, kamuda insan kaynakları planlaması, istihdam alanında güçlü reform adımlarını içeriyor. Buna göre Kıdem Tazminat Fonu ile entegre edilen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet desteği yaşa göre belirlenecek. Evlenen, ev alan, hasta olan BES'teki parasını nakit olarak çekebilecek, eğitim, tatil için özel birikim hesabı açılabilecek. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda önemli başlıklar şöyle:

SİSTEMDEN ÇIKMAYACAK: Katılımcılar sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları nedeniyle BES'ten çıkmadan birikiminin bir kısmını çekebilecek.

YAŞA GÖRE BELİRLENECEK: BES'teki devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Hedef katılımcı sayısını 11.6 milyondan 15.2 milyona, fonu da 96.3 milyardan 296 milyara çıkarmak.

BİRİKİM HESABI: Dayanıklı tüketim mallarıyla eğitim, tatil gibi harcamalar için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak. Bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda vergisel teşvikler uygulanacak.







TAZMİNAT REFORMU: Kıdem tazminatı reformu, sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleşecek. BES'teki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak. Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

SİGORTA KOLAYLAŞIYOR: Sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek. Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak.

EMEKLİLİK GELİRİ: Emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek.

MESLEK ESASLILIK: Sektörün, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

KARİYER MERKEZLERİ: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kapasitesi artırılacak. Nitelikli işgücüne için kariyer merkezleri artırılacak.

KIRSALDAKİ GENÇLER: Kırsaldaki gençlere yenilikçi üretim desteği verilecek. Hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü programları düzenlenecek.

İKİNCİ KONUT: İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek.







ESNEK İSTİHDAM ARTACAK

Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Prim tahsilatları artırılacak. Borçların takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak. Sosyal Yardım Artı dönemine geçilecek.



MODEL FABRİKA 14'E ÇIKIYOR

Plan döneminde yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi (model fabrika) sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurumsallaştırılacak. Dijital Dönüşüm Sözlüğü hazırlanacak. Dijital dönüşümde danışman havuzu oluşturulacak. Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının oluşturulması desteklenecek.



ÇİFTÇİLERE ÖZEL PRİM ÖDEME

Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım isçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek. Turkuaz Kart'a ilave olarak nitelikli ve yüksek deneyimli yabancı isgücünü teşvik edecek mekanizma oluşturulacak.

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