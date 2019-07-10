Faizde sert düşüş

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından piyasalarda kıyametin kopacağı ve yatırımcıların Türkiye'den kaçacağı şeklindeki algı operasyonları ile kriz çığırtkanlığı yapanlar, bir kez daha amaçlarına ulaşamadı.



DOLAR 5.70'İN ALTI

Asya piyasalarında 5.82 lirayı gördükten sonra gerilemeye başlayan dolar dün 5.70 TL'nin de altına inerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği ihalelere ise talep yağdı. Hazine, dünkü üç ihalede de rahat borçlanırken, faizdeki düşüş hızlandı. Üç ihalede 11 milyar TL borçlanılırken, toplam 12.8 milyar TL teklif geldi. 3 ay vadeli kuponsuz tahvilde faiz yüzde 22.25 oldu.



FAİZDE SERT DÜŞÜŞ

Bakanlık, dünkü ilk ihalede 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 22.25 oldu. Söz konusu tahvilde piyasa yapıcı bankalar, kamu ve ihalede toplam 2 milyar 89 milyon TL satış yapıldı. İki yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.45 kupon ödemeli tahvilin ihalesinde 11 Haziran'da yüzde 22.83, 14 Mayıs'ta ise yüzde 25.31 olan faiz oranı dün yüzde 19.35'e geriledi.

İhalede toplam satış 6 milyar 74 milyon TL oldu. Altı yıl vadeli ihalede ise geçen ay yüzde 9.95 olan dönemsel faiz dün yüzde 9.68'e geriledi. Temmuz'da toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 14.5 milyar TL'si piyasadan toplam 19.5 milyar TL'lik iç borçlanma programlanıyordu.

BUGÜN NELER OLDU