Konut stoku 2 yılda eriyecek

BUGÜN NELER OLDU

Gayrımenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, inşaat sektörünün en büyük sıkıntılarından bitmiş ve yapımı süren konut stokunun iki yıl içerisinde eriyeceğini belirtti. Yetgin, "Sektörün üretim noktasında tekrar hareketleneceğini düşünüyorum. İki yıl sonrası için karamsar bir fotoğraf hayal etmiyorum. Gayrimenkulde yeniden eski günlere döneceğiz" dedi. 'Ne yapsam satarım' döneminin bittiğini ifade eden Yetgin, sektörde ciddi değişikliklerin yaşandığını belirterek, "Daha ölçülebilir, regüle bir piyasa üzerinden, arz tarafı da talep tarafı da farklı bir noktaya geldi" diye konuştu. Yetgin, artık her önüne gelenin müteahhit olamayacağının da altını çizdi.