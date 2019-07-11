“FİKKO’da finansal gelişmeleri görüştük”

BUGÜN NELER OLDU

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO), dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Albayrak, küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve Türkiye'ye olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldıklarını belirtti. Albayrak, "Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemeleri'ni görüştük" ifadelerini kullandı.