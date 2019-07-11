VakıfBank tüm araç sınıfları için online OGS ve HGS devrini başlattı

Dönüşüm sürecinin odağına dijitalleşmeyi koyan, çağdaş bankacılık hizmet ve ürünleriyle müşterisinin 'yanındaki güç' olan VakıfBank, bir ilke daha imza attı. Tüm araç sınıfları için şube, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından OGS ve HGS ürün satışı yapmaya başlayan ilk banka VakıfBank oldu.

Bankacılık ürün ve hizmetlerinin dijitalleşmesinde bugüne kadar birçok yeniliği gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Günümüz bankacılığında müşteriler, tüm finansal hizmetlere dijital kanallardan hızlı, kolay, her an ve her yerden erişmek istiyor. Biz de 'Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası' olma vizyonumuzla en etkin kanalımız olan ve yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunan VakıfBank Mobil'i müşteri odaklı anlayışımızla geliştirmeye, güçlendirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Son olarak, tüm araç sınıfları için HGS ve OGS ürün satışını da bu uygulamaya taşıdık. Böylelikle bu ürünleri şube, internet ve mobil kanalların tamamından müşterisine sunan ilk banka olduk" şeklinde konuştu.

"Artık müşterilerimiz, araç sınıfları ne olursa olsun HGS ve OGS işlemlerini şubeye gitmeden kolay ve hızlı bir şekilde VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu yeniliğe özel olarak başlattığımız kredi kartı kampanyasıyla da dijital kanallardan ürün alan müşterilerimize de 10 TL worldpuan hediye ediyoruz" diyen Merdan, dijital kanallardaki yeniliklerine hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.