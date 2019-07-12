Ağı yönetmek zor değil

BUGÜN NELER OLDU

Pek çok küçükve orta boyişletme dijitaliş yapma yeteneğikazanırkenkarşısına teknolojibariyeri çıkıyor.Özellikle internetebağlanırken ağı yönetmekve güvenliği sağlamakçoğu zaman oldukçakarmaşık. Teknoloji girişimleribu karmaşık konulardahızlı ve kullanımı kolayçözümler geliştiriyor. TürkTelekom'un girişim hızlandırmaplatformu Pilot'un desteğini alanNetbox, KOBİ'lerin bilgisayar ağlarındakiihtiyaçlarını bulut tabanlıservis olarak sunmasını sağlıyor.Netbox, bilgisayar ağlarında yönetim ve güvenlik sistemlerinin servis halinde bulut üzerinden kolayca elde etmeyi sağlayan platform. Yapılan bütün wi-fi erişimleri kontrol altına alıyor. Netbox, çalışan ve müşterileri için ayrı kullanıcı listesi sunuyor. Herkesin bir kullanıcı adı olacağı için, kişiye özel erişim ve kontrol ekleyen Netbox, bütün erişim raporlarının kolayca elde edilmesini sağlıyor. Girişimler Türk Telekom'un geniş müşteri potansiyelinden destek alıyor.