Ağı yönetmek zor değil

Pek çok küçük
ve orta boy
işletme dijital
iş yapma yeteneği
kazanırken
karşısına teknoloji
bariyeri çıkıyor.
Özellikle internete
bağlanırken ağı yönetmek
ve güvenliği sağlamak
çoğu zaman oldukça
karmaşık. Teknoloji girişimleri
bu karmaşık konularda
hızlı ve kullanımı kolay
çözümler geliştiriyor. Türk
Telekom'un girişim hızlandırma
platformu Pilot'un desteğini alan
Netbox, KOBİ'lerin bilgisayar ağlarındaki
ihtiyaçlarını bulut tabanlı
servis olarak sunmasını sağlıyor.
Netbox, bilgisayar ağlarında yönetim ve güvenlik sistemlerinin servis halinde bulut üzerinden kolayca elde etmeyi sağlayan platform. Yapılan bütün wi-fi erişimleri kontrol altına alıyor. Netbox, çalışan ve müşterileri için ayrı kullanıcı listesi sunuyor. Herkesin bir kullanıcı adı olacağı için, kişiye özel erişim ve kontrol ekleyen Netbox, bütün erişim raporlarının kolayca elde edilmesini sağlıyor. Girişimler Türk Telekom'un geniş müşteri potansiyelinden destek alıyor.