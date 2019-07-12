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Ağı yönetmek zor değil

Giriş Tarihi: 12.7.2019
Ağı yönetmek zor değil
Pek çok küçük ve orta boy işletme dijital iş yapma yeteneği kazanırken karşısına teknoloji bariyeri çıkıyor. Özellikle internete bağlanırken ağı yönetmek ve güvenliği sağlamak çoğu zaman oldukça karmaşık. Teknoloji girişimleri bu karmaşık konularda hızlı ve kullanımı kolay çözümler geliştiriyor. Türk Telekom'un girişim hızlandırma platformu Pilot'un desteğini alan Netbox, KOBİ'lerin bilgisayar ağlarındaki ihtiyaçlarını bulut tabanlı servis olarak sunmasını sağlıyor.
Netbox, bilgisayar ağlarında yönetim ve güvenlik sistemlerinin servis halinde bulut üzerinden kolayca elde etmeyi sağlayan platform. Yapılan bütün wi-fi erişimleri kontrol altına alıyor. Netbox, çalışan ve müşterileri için ayrı kullanıcı listesi sunuyor. Herkesin bir kullanıcı adı olacağı için, kişiye özel erişim ve kontrol ekleyen Netbox, bütün erişim raporlarının kolayca elde edilmesini sağlıyor. Girişimler Türk Telekom'un geniş müşteri potansiyelinden destek alıyor.
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