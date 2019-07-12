Aile çiftliklerine finans desteği geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Kırsal kalkınma reformunun ayrıntıları netleşti. Kırsal alan tanımı revize edilerek temel nitelikteki kırsal veriler kır-kent, il-ilçe bazında yayımlanacak, köy envanteri bilgi sistemi oluşturulacak. Riskli tek bir kerpiç ev kalmayacak, köylerin hemen yanı başında güvenli konutlar inşa edilecek.Kırsal iskân için ayrılan kaynaklar için koordinasyon mekanizması oluşturulacak. Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve çevre odaklı programlanacak. Yerleri kamulaştırılanlar öncelikli olmak üzere çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan yerleşim, iskân faaliyetleri kapsamında güvenli olmayan yapıların yerine köyün bitişinde veya belirlenecek alanlarda uygun yapılar yapılacak.Yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelire kavuşması sağlanacak. Sosyal yardımlarda köylerdeki yoksul, yaşlılara öncelik verilecek.Üretici birlikleri desteklenecek. Tarım ve gıda ürünlerindeki geleneksel üretime yönelik girişimler desteklenecek. Süs bitkileri, bağcılık, arıcılık, balıkçılık, kümes hayvancılığı, alternatif tarım ürünleri yetiştiriciliği, tarım ve gıda ürünlerindeki geleneksel üretim ve saklama bilgisini gelecek kuşaklara taşıyacak girişimler ve işbirlikleri gibi alanlar desteklenecek.Aile işletmelerine destek verilecek. Üretim ve lojistik altyapıları ile markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.Kırsal işgücünün istihdam edilebilirliği artırılacak. Gençlere girişimcilik eğitimleri ve finansman desteği verilecek.KÖYDES kapsamında kırsal altyapı hizmetleri için ayrılan kaynakların etkin kullanımı için KÖYDES izleme sistemi oluşturulacak.