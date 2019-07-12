FSM'deki çalışmaların 16. gününde ilk kat asfalt tamamlandı

FSM'de 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Köprünün birleşim yerlerinde ise tamiratlar yapılmıştı.

İLK KAT ASFALT TAMAM

Bu çalışmanın ardından köprü üzerine başlayan ilk kat asfalt olan "Mastik Asfalt" denilen malzemenin köprü üzerine döşenme işlemi tamamlandı. Araçların üzerinde gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar son aşamaya geldi. Bu asfaltı dökecek olan asfalt döküm makineleri ile silindirler köprünün Avrupa yakasında yerlerini aldı. Köprüde şu anda her iki yanda da köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler yenileniyor.

SON KAT ASFALT İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ettiği Fatih Sultan Mehmet köprüsünde son kat "Taş mastik asfalt"ın dökülmesinin ardından şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler trafiğe açılacak. Ancak eş zamanlı olarak köprünün Edirne yönünde bulunan 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Öte yandan köprüdeki çalışmalar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet köprüsünde her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmaya devam ediyor.