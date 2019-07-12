Güçlü finansal yapı için 15 dev adım

Hükümet, güçlü bir finansal yapının inşası için beş yıllık dönemde dev adımlar atmaya hazırlanıyor.

Ekonomik büyümeye büyük katkı sunan kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak. Faizsiz garanti sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacak.

Destekler yaygınlaştırılacak, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine kademeli olarak geçilecek.

KGF DESTEKLEYECEK: Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) öncelikli sektörlerde verimliliği artıran projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek. Fon'un yüzde 50'si imalat sanayi sektörlerinde yatırım-ihracat kredilerine tahsis edilecek.

SANAYİYE ÖNCELİK: Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın öz sermayesi 10 milyar lira yükseltilecek, sanayi yatırımlarına desteği artırılacak. Banka, Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuracak.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde fonların fonu oluşturulacak.

YATIRIM KREDİLERİNDE DESTEK: Öncelikli ürünlerin üretimi için kredilere ilave destek sağlanacak.

GİRİŞİM SERMAYESİ: Kalkınma ajansları eliyle bölgesel girişim sermayesi uygulaması başlatılacak.

İMALATA DESTEK: Finansal destek sağlayan kurumların, bankaların imalat sanayii ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları güçlendirilecek. Bu firmaların uzun dönemli getiriyi hedefleyerek risk almalarını sağlayacak, güçlü-yenilikçi finansmana erişimi kolaylaştıran bir yapı kurulacak.

KREDİ YÜZDE 50'YE ÇIKIYOR: KOSGEB desteklerinden imalat sanayine ayrılan pay kademeli yüzde 75'e çıkarılacak.

Öncelikli imalat sanayii sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye çıkarılacak.

SİGORTA-GARANTİ: Kredilerle birlikte sigorta-garanti programları çeşitlendirilecek. Eximbank tarafından ihracatçı firmaların ihracat alacakları ve ülkemizde üretilmeyen girdileri için kullanacakları vadeli işlem piyasası işlemlerine yönelik destek programı oluşturulacak.

KATILIMA VERGİ DESTEĞİ: Öncelikli sektör yatırımlarının finansmanında katılım bankalarınca sunulan ortaklık yöntemleri desteklenecek.

BÜYÜMEYE DESTEK: Firmaların büyümelerine yönelik finansman imkânları artırılacak. Uygun-esnek koşullu krediye erişim kolaylaşacak.

EMEKLİLİK FONLARI: Tasarruf olanakları artırılarak, bu fonlarda oluşan kaynakların sanayinin büyümesine yönlendirilmesi teşvik edilecek.

ŞİRKET EVLİLİKLERİ: Firma birleşme ve satın almaları kredilendirilecek.

Sanayi ve teknoloji şirketlerinin tahvil ihracı, kitle fonlaması gibi yollarla bankacılık dışı doğrudan finansman uygulamalarının çeşitlendirilmesi sağlanacak.

VARLIK FONU GÜÇ KATACAK: Türkiye Varlık Fonu büyük ölçekli yatırımlara destek olacak.

TEŞVİKTE YENİ DÖNEM: Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik ilave kredi sağlanacak.

TAŞINIR REHNİ İLE KREDİ:

Taşınır rehni yoluyla krediye erişime ilişkin sistem ve süreçler etkinleştirilerek bu yolla imalat sanayii sektörlerine kredi kullandırma imkânları artırılacak.



FIRSAT VE RİSK VURGUSU

Kalkınma Planı'nda küresel ekonomide korumacı ticaret politikası eğilimleri, Çin ekonomisindeki ivme kaybı, Brexit'e ilişkin gelişmeler ve özel sektörün yüksek borçluluğunun "risk" unsuru olmaya devam edeceği vurgulandı. Gelişmiş ülkelerin para politikalarındaki destekleyici duruşun devam etme eğiliminin ise kırılganlıkları öteleyebilecek "fırsat" olarak ortaya çıktığının altı çizildi.

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