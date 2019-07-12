İkinci 500’ün reel büyümesi yüzde 6

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İSTANBUL Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 yılı araştırmasında üretimden satış büyüklüğüne göre en büyük kuruluş 413.7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret oldu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, değerlendirmenin büyük ölçüde KOBİ'lerin performansını ortaya koyduğunu söyledi. Bahçıvan, "2017 yılındaki yüzde 7.4'lük güçlü büyümenin ardından gelen 2018 yılı, gerek küresel ekonomideki daralma ve gerekse iç tüketimdeki durgunluğun da etkisiyle ekonomimiz açısından zor bir yıldı. İşte o zor koşullarda bile İSO İkinci 500'ü oluşturan sanayicilerimizin üretimden satışlarını yüzde 27.8 gibi ciddi bir oranda artırmaları ve yüzde 6'nın üzerinde bir reel büyüme yakalamaları her türlü takdiri hak etmektedir" dedi. Araştırmaya göre 2017'de yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018'de yüzde 6.2'ye geriledi. Toplam faaliyet kârı büyüklüğü ise yüzde 51.7 artarak, 2017'de 12.5 milyar TL iken 2018'de 19 milyar TL'ye yükseldi.