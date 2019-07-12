Mutlubiev girişimine 850 bin $ yatırım

BUGÜN NELER OLDU

İşBankası'nın girişimcileri destekleme misyonuyla kurduğu Maxis Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yeni yatırımı, 850 bin dolarla Mutlubiev'e oldu. Fon daha önce 500 bin dolarla Kolay IK girişimine yatırım yapmıştı. Ağustos 2014'te faaliyete başladıktan sonra 2018'de İtalya ile yurtdışına açılan Mutlubiev, bugüne kadar ev ve iş yerlerine 150 binden fazla temizlik hizmeti verilmesine aracılık etti.Şirket fonla, bugün Türkiye'de 4, İtalya ve İspanya'da toplam 6 şehirde sürdürdüğü faaliyetini diğer ülke ve şehirlerde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden kolaylıkla istenilen tarih ve saat için temizlik talebini oluşturan kullanıcılarla çalışmak istediği tarihleri kendisi belirleyen temizlik personelini eşleştiren Mutlubiev, ev ve iş yerlerinin temizlenmesi ihtiyacına çözüm oluştururken, temizlik hizmeti vermek isteyenler için önemli bir gelir imkânı sunuyor.Mutlubiev'in hızlı büyümesini özellikle yurtdışında da desteklemek amacıyla yatırım yaptıklarını belirten Maxis Genel Müdürü Selami Düz, teknoloji odaklı erken ve ileri aşama yeni nesil girişimlere yatırım yapma stratejisine uygun girişimleri desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.