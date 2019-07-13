Dolar bugün ne kadar? 13 Temmuz Cuma dolar kuru alış ve satış fiyatları!

Döviz fiyatları günlük olarak çeşitli dalgalanmalar nedeniyle stabil bir duruş sergilemiyor ve değişkenlik gösteriyor. Bundan dolayı yatırım yapmak isteyenler, yurtdışına çıkacaklar ve yabancı menşeli e - ticaret sitelerinden alışveriş yapacaklar tarafından merak edilerek Dolar bugün ne kadar ve 13 Temmuz Cuma döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? gibi sorularla yoğun olarak araştırılıyor. En güncel döviz fiyatlarını sabah.com.tr'den anlık canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, Dolar bugün ne kadar ve 13 Temmuz Cuma dolar kuru alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...