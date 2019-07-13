Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Emekli temmuz zammı ne zaman yatacak! İşte detaylar...

Emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarının baz alınarak hesaplandığı emekli temmuz zammını vatandaşlar öğrendikten sonra, zamlı maaşları hesaplarında görmek için beklemeye koyuldu.

12 MİLYON EMEKLİYE YENİ ZAM!

Temmuz ayında emeklilerin yanı sıra engelliye - yaşlıya - evde yakınına bakana - memura - emekli doktorlara da zam geldi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01 olurken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve yüzde 1.01 enflasyon farkı yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. Yeni ücretleri hesapladık:

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