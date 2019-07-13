Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Emekli temmuz zammı ne zaman yatacak! İşte detaylar...

haberi: maaşları ile ilgili yeni gelişme! Emekli ne zaman yatacak! İşte detaylar...

maaşları ve ilave ödemelerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Uzunca bir süre temmuz ayını bekleyen 12.3 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları zamlandı. Yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görmek isteyen bireyler, '' sorusunun yanıtını internet üzerinden arıyor. Peki hangi tarihler arasında hesaplara yatacak? 'yeni emekli zamlı maaşları takvimi ve diğer tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.7.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 11:13
Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Emekli temmuz zammı ne zaman yatacak! İşte detaylar...

maaşlarına yapılan zam ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarının baz alınarak hesaplandığı emekli temmuz zammını vatandaşlar öğrendikten sonra, zamlı maaşları hesaplarında görmek için beklemeye koyuldu.

12 MİLYON EMEKLİYE YENİ ZAM!

Temmuz ayında emeklilerin yanı sıra engelliye - yaşlıya - evde yakınına bakana - memura - emekli doktorlara da zam geldi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin yüzde 5.01 olurken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve yüzde 1.01 enflasyon farkı yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. Yeni ücretleri hesapladık:

İŞTE DETAYLAR;

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Emekli temmuz zammı ne zaman yatacak! İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN