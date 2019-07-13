Konutta bu fırsat bir daha gelmez

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Konut satışlarının yurtiçinde yavaşlamasını hem tüketici, hem de sektör için 'fırsat' olduğunu söyleyen Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, mevcut dönemde inşaat maliyetlerinin yüzde 50 arttığını söyledi. Bu artışların gayrimenkul satış fiyatlarına yansıtılmadığı için tüketiciye yatırım fırsatı oluştuğunu söyleyen Akbalık, "Sektördeki bu daralma, bilinçsiz geliştirici ve mimarların ayıklanarak, asıl işi gayrimenkul olanların ve iyi projelerin asıl yatırımı aldığı dönem olacak. Tüketici ise oluşan fiyat avantajını büyük bir fırsata çevirebilir. Bu fiyatları bulmak bundan sonra mümkün olmayacak. Ayrıca yeni konut ruhsatı alımında yüzde 50'lerden fazla düşüş var. Bu da, mevcut konutların daha fazla değerlenmesini sağlayacak" diye konuştu.Sektördeki mevcut sıkıntılardan birinin 'toplumda oluşturulan algı' olduğunu vurgulayan Akbalık, t üketicinin ihtiyaçları düşünülmeden, altyapısı planlanmadan ve geleceğin formuna göre dizayn edilmeyen 'defolu projelerin' gayrimenkul stoku oluşturduğunu dile getirdi. Akbalık, "Bilinçli, bilinçsiz herkes ev yapıyor. O defolu ürünlerin yarattığı stok, ister istemez sektörde çok stok varmış gibi gösteriyor. Defolu ürünler sektörün sırtında kambur gibi duruyor. Bir aralar kim ne yapıyorsa satıyordu. Ama artık o günler bitti" diye konuştu.