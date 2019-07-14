150 milyon dolarlık ralli

8 YIL aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönen ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikincisi için geri sayım başladı. 12-15 Eylül tarihleri arasında, Türkiye'nin en güzel koylarının yer aldığı 150 kilometrelik bir parkur üzerinde, Marmaris- Datça hattında gerçekleşecek olan ralli için adeta turist akını yaşanıyor. Yarışmayı fanatik bir şekilde takip eden Avrupalı turistler, şimdiden bölgedeki otelleri kapattı. 70 bini aşkın kişi tarafından takip edilecek organizasyon, bölgedeki otellerin eylül ayı fiyatlarını da yüzde 65 artırdı. Yoğun talep nedeniyle organizasyonu düzenleyen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 1000 kişilik ekibi için yer bulmakta zorlanırken, onlar da çareyi Muğla merkez otellerle çözmekte buldu. Türkiye'deki en büyük sportif organizasyonlardan biri olan Marmaris 2019

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bölge turizmini şahlandırmasının yanı sıra şehir ekonomisine de organizasyon süresince bir haftada 150 milyon dolarlık katkı sağlayacağı öngörülüyor.

BARCELONA'DAN MARMARİS'E KAYDI

Geçen yıl organizasyonun 50 bin kişi tarafından takip edildiğini anlatan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl organizasyonu takip edecek kişi sayısının 70 bini geçeceğini öngördüklerini söyledi. Organizasyonu takip eden turistlerin harcama potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Üçlertoprağı, "Turistler oteli sadece konaklama amaçlı kullanıyor. Sabah otelden çıkıp yarışmayı takip etmek için araç kiralıyor. Dışarıda yiyip içiyor. Marketten alışveriş yapıyor. Dolayısıyla bu bölge ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Bizim hesaplamalarımıza göre bir haftalık süreçte 150 milyon dolarlık bir ekonomi oluşacak" dedi. Organizasyon için gelen turistlerin, önceki yıllarda Barcelona'nın Salou kentinde hem tatil yapıp hem de yarışmayı takip ettiğini anlatan Üçlertoprağı, "Bu fanatik ekip bu yıl hem tatilini burada yapacak hem de organizasyonu takip edecek" diye konuştu. Bu organizasyonun Avrupa ülkelerinde çok önemli olduğunu anlatan Üçlertoprağı, Estonya, İsveç, Finlandiya ülkelerinin vatandaşlarının bu ralliyi çok sıkı takip etiğini sözlerine ekledi

İLK YILINDA 3'ÜNCÜ OLDU

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13 ülkede yapıldığını aktaran Üçlertoprağı, "Çatı örgütümüz FIA, bu organizasyonların başarısını bağımsız bir ekiple değerlendiriyor. Buna göre Türkiye katılımının ilk yılında üçüncü seçildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu bu organizasyona ciddi destek verdi. Bu başarıyı onların desteğiyle sağladık" dedi. Organizasyona yabancı şirketlerin sponsorluk desteği sunduğunu anlatan Üçlertoprağı, yerli ve milli şirketlerden ise bu desteği alamadıklarını kaydetti