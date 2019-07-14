Darbeci hainler sanayıcıyı durduramadı

İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtüldüğünü ve sanayinin çarklarını durduramadığını söyledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üç yıl önce Türkiye'nin büyük bir ihanetle sarsıldığını belirterek, halkın bu ihanete çok sert şekilde cevap verdiğini ve hain darbecilere hadlerini bildirdiğini söyledi. Avdagiç, "İstanbul iş dünyası olarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" dedi.

İŞİMİZİN BAŞINDA OLDUK

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Ekonomi yönetimimiz, dirayetli kararları ile bu olumsuzlukları kısa sürede bertaraf etti. Gerek finansal ve gerekse üretim hayatımızda ciddi bir aksama olmadı. Darbeyi takip eden ilk iş gününde sanayiciler olarak hepimiz işlerimizin başında olduk. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi çarklarını durduramadı" şeklinde konuştu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise üç yıl önce FETÖ'nün milli iradesine bir kez daha sahip çıkan demokrasi kahramanları karşısında hüsrana uğradığını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün ve gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin artık Türkiye'nin geleceğine, kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği bir döneme uyandığını belirti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da FETÖ ile ekonomik mücadelenin aslında ekonominin zayıf yanlarını keşfederek bunlarla mücadele edebilmek ve uzun soluklu çözümler üretmek adına bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.