Iraklı hastalar Batman’da tedavi oluyor

Türk Hava Yolları'nın Diyarbakır'dan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başkenti Erbil'e başlattığı uçak seferleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağlık turizmine doping etkisi yaptı. Bölgenin birçok şehrine Irak'tan yoğun olarak hasta başvurusu geldiğini söyleyen Batman Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Abdülkadir Demir, "Şehrimizde son dönemde Iraklı hasta sayısında yüzde 50 artış var" dedi.

ESTETİĞE İLGİ

Bu sayının her geçen gün arttığını söyleyen Demir, "Erbil, Süleymaniye ve Duhok'tan şehrimize hava yolunun yanı sıra kara yolu ile de yoğun hasta geliyor" dedi. Demir, ildeki 5 özel hastanenin Irak'taki önemli şehirlerde irtibat büroları açarak, hasta potansiyelini artırdıklarını söyledi. İlin en büyük yatırımlarından olan Dünya Hastanesi'nin sahibi Mehmet Şahduman, Iraklı hastaların kendileri için önemli bir potansiyel yarattığını kaydetti. Şahduman, "Beyin, açık kalp gibi zor ameliyatların yanı sıra estetik ve güzellik merkezlerine de yoğun başvuru alıyoruz. En fazla başvuru ise saç ekimi için yapılıyor" dedi. Kara yolu ile de şehre ciddi bir hasta girişi olduğu bilgisini veren Yaşam Hastanesi'nin sahibi Mehmet Dinç de bu durumun kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Otel doluluklarında da ciddi artış olduğu bilgisini verdi. Dinç, şöyle devam etti: "Iraklı kadınlar sezaryan için ülkemizi tercih ediyor. Burun estetiği talepleri de yüksek" dedi.