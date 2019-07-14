Turkcell’in güvenlik çözümleri Ukrayna’ya örnek oldu

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Sıbergüvenlikte geliştirdiği çözümlerle kurumlara da hizmet veren Turkcell'in bu alandaki çalışmaları yurtdışında da ilgi görüyor. Bunun son örneği ise Ukrayna Merkez Bankası oldu. Türkiye'yi ziyarete gelen Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Heyeti, Turkcell'in Maltepe'deki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Turkcell yetkililerinden bilgi aldı. Turkcell Teknoloji Yönetimi ve Güvenlik Direktörü Feridun Aktaş "Merkezlerimiz şirketler ve kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak, olası ataklar öncesinde önlemlerin alınmasını sağlıyor" dedi.