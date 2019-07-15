İş dünyası ‘demokrasi’ mesajı verdi

BUGÜN NELER OLDU

İş dünyasının temsilcileri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili 'demokrasi zaferi' mesajı verdi."15 Temmuz'da Türk halkı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koydu. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatı.""15 Temmuz darbe girişiminin hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu ve milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Türkiye, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini açıkça gösterdi.""Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır.""Sarsılmaz bir iradeyle demokrasimizi sahiplenen esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik durmaya devam edecek."