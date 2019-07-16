Dijital dönüşümün KOBİ’ye maliyeti düştü

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KOBİ'lerin son dönemde yazılıma yatırım yapmayı tercih ettiğini belirten IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, eskiden teknolojinin pahalı olduğunu ancak yeni dönemde bir çok ürünün daha uygun fiyatlara bulunup, cihazlara uzaktan müdahale edebilmenin de mümkün olduğunu vurguladı. Öztürk şirketlerin neden dijitalleşmesi gerektiğini ise şu sözlerle anlattı: "Bize göre dijital dönüşüm bir teknoloji dönüşümü gibi görünse de aslında işletmelerin gelecekte var olmalarını sağlayan ve onlara rekabet avantajı getiren bir iş stratejisidir. Dijitalleşmeyi doğru şekilde gerçekleştirdiğinizde yeni pazarlara açılma ya da yeni alanlarda ürün gamı geliştirme gibi konularda avantaj sağlar; rekabette hep bir adım önde olursunuz. Şu anda bile, geleceğe yatırım yapmayan, dijital dönüşümü önceliklendirmeyen şirketlerin rekabette zorlandığını görüyoruz, bu çok yakında daha da dikkat çekici olacak."Dijital dönüşüm koşusunda IFS çözümleri hakkında da bilgi veren Öztürk,Küresel kurumsal uygulamalar şirketi IFS, dünyada 40, Türkiye'de ise 15 yılı aşkın süredir şirketlerin; daha çevik, daha verimli, daha karlı ve hepsinden önemlisi sürdürülebilir olmalarını sağlamak üzere çözümler geliştiriyor. Gelecek yatırım danışmanı olarak teknolojiyi, onlara rekabet avantajı sağlayacak modelde sunuyor. Yeni nesil kurumsal kaynak planlama yazılımımız IFS Applications, uçtan uca kesintisiz olarak yönetilebilen dijital altyapı sağlaması, kullanım alanına göre kolaylıkla değişiklik yapılabilmesi, modüler yapısı ve adaptasyon yeteneği ile şirketlere önemli avantajlar sağlıyor" diye konuştu.Öztürk sözlerine şöyle devam etti: "15 yıldır Türkiye'de büyüyoruz. 10 kişi ile çıktığımız bu zorlu yolda bugün 100'e yakın çalışana ulaştık. Biz IFS Türkiye olarak sadece bir ürün, bir yazılım sunmuyoruz. IFS'i ayıran özelliklerden biri olarak, dünya çapında tüm endüstrilerden binlerce müşteriden elde edilmiş iş tecrübelerini ve bunların sonucunda oluşmuş iş akışlarını firmaların ihtiyacına göre özelleştirerek, ortalama tecrübesi 10 yılın üzerinde olan gelecek yatırım danışmanlarımızla sunuyoruz."