Dolar ve euro bugün ne kadar? Canlı dolar euro alış satış fiyatı (17 Temmuz Çarşamba)

Dolar kuru ile ilgili yaşanan değişimler ve güncel fiyatlar bireyler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda dengesiz bir grafik içerisinde bulunan döviz, son günlerde sakin bir görüntü sergiliyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü 5.77'ye kadar yükselen dolar şuan da 5.70 civarında seyrediyor. Özellikle ellerinde döviz bulunduran veya alım yapacak bireyler konuyla ilgili detayları merak ediliyor. Peki, 17 Temmuz dolar ve euro fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 5.77'ye kadar yükselen dolar, bugün 5.7108 liradan alınırken, 5,7147'den satılıyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün, 6,4042 liradan alınırken, 6,4156 liradan satılıyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

1 DOLAR BUGÜN NE KADAR?