Dünyanın en iyi dijital bankası Türkiye’den

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'den ilk kez bir bankadünyanın en iyi dijitalbankası seçildi. Saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Mükemmellik Ödülleri 2019" kapsamında Akbank dünyanın en iyi dijital bankası oldu. Akbank aynı zamanda orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi dijital bankası unvanını da aldı. Ödül töreni öncesinde soruları yanıtlayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, her yıl 200 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirterek, yeni nesil bankacılık vizyonu konusundaki çalışmaların da ödülde büyük katkısı olduğunu belirtti.Türk bankacılık sektörünün diğer ülkelere göre teknoloji açısından daha iyi durumda olduğunu belirten Binbaşgil, "Bu ödülü hem kendimiz için hem de sektör için alıyoruz. Dijital bankacılık alanında yeni düzenlemeler geliyor. Eli kulağında. Bu düzenlemeler ile bankacılık dışı kesimden milyonlarca yeni müşterinin sektöre girmesini bekliyoruz" dedi.Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ise "Önce Mobil stratejimiz ile sektörde dijitalleşmenin açık ara birincisi olarak ilerledik. Bugün artık Akbank'taki işlemlerin yüzde 94'ü şube dışı kanallardan. Her 3 ihtiyaç kredisinin 2'si yine bu kanallardan müşterilerimize ulaşırken, yüzde 51'i sadece mobilden kullandırılıyor. Kredi kartı satışlarımızın ise yüzde 50'den fazlası müşterilerimize şubemiz dışındaki kanallarımız üzerinden erişiyor. Aktif müşteri penetrasyonumuz yüzde 60 düzeyinde" dedi.Hem fiziksel hem dijital olan "fijital" şube modelini hayata geçirdiklerini belirten Burcu Civelek Yüce, 'Tosla' uygulamasını da devreye aldıklarını belirtti. Aköde adlı iştiraklerinin yarattığı Tosla uygulaması günlük finansal işlemleri sosyal bir platformdan yapıp para gönderip alma imkânı sunuyor.