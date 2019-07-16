Genç tasarımcılara uluslararası ödül

BUGÜN NELER OLDU

Günümüzde 3 boyutlu yazıcıların üretime dahil olması ile ürün geliştirme yeni bir boyut kazandı ve ürün geliştirme araçları da yenilendi. İmalat sanayisi artık hayal edilen tasarımları çok kısa sürelerde hayata geçirebiliyor. Öyle ki öğrenciler tarafından yaygın olarak kullanılan Fusion 360 konusunda uluslararası ödüller de gelmeye başladı. Airbus Foundation ve Autodesk tarafından birlikte düzenlenen "Design for Space Travel" küresel öğrenci tasarım yarışmasında, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği son sınıf öğrencisi Furkan Günal, Fusion 360 ile gerçekleştirdiği "Horizon-2" isimli projesi ile Birincilik Ödülü kazandı. Gençlerin tasarım dünyasına hızlı giriş yapabilmesine olanak sağlayan avantajlara son dönemde maliyet etkeni de eklendiğini belirten Autodesk Ülke Lideri Murat Tüzüm, "Geçmişte on binlerce dolara mal olan ünlü tasarım programları bugün esnek yapılara bürünerek oldukça makul fiyatlara geldi" dedi.Sahip olduğu ileri teknoloji ve kapsamlı eğitim programları ile, geleceğin mühendis, tekniker, mimar, tasarımcı ve dijital sanatçılarının yetiştirilmesine katkı sağlayan Autodesk, Türkiye'de eğitime destek olmak ve genç nesillerin yeni teknolojiye erişimini sağlamak amacıyla, profesyonel ürünlerinin tam sürüm akademik lisanslarını eğitim kurumlarına, öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz olarak sunuyor. www.tasarimveteknik.com sitesinden ulaşabilirsiniz.