KOBİ’ler Endüstri 4.0’ın ilk yerli fuarına hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Endüstri Türkiye ekonomisinin de gündemine girdi. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda ciddi bir gayret sarf ediyor. Bakanlığa bağlı teşvik birimleri bir yandan sadece bu alana özel destekler çıkarmaya başlarken bir yandan da KOBİ'lerin yeni yatırımlarını bu sisteme uygun inşaa etmesi için uğraşıyor. Bu süreçte özel sektörden de konuyu tabana yayacak önemli atlımlar geliyor. Bu kapsamda geliştirilen ve bir nevi Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 fuarı olma özelliği taşıyan "Digital Impact, İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi" çalışmaları da start aldı. 28-30 Kasım 2019'da İstanbul'da düzenlenecek olan Digital Impact, İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi dijitalleşmenin geldiği son noktaya ışık tutacak. Konuyla ilgili olarak E-Ticaret Merkezi CEO'su Merter Özdemir ve HYF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel,Yeni iş bağlantıları kurma, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme fırsatı sunacak. Fuarda makine, 3D yazıcı, robotik, IoT, siber güvenlik, yapay zeka, otonom sistemler, sensör, yazılım, bilgisayar ve bulut bilişim gibi alanlarda faaliyette olan sektörler sinerji yaratacak."