Kredi garanti fonu girişimciye açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomik büyümeye katkısı nedeniyle sıkça gündeme gelen Kredi Garanti Fonu 750 bin işletmeye 350 milyar liralık kredi kullandırarak dünya rekoruna imza atarken önemli bir atağa daha geçiyor. Fon sistemi geliştirilerek girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak. Kredilerin yüzde 76'sı KOBİ'lere, yüzde 34'ü imalatçı-ihracatçı firmalara kullandırılırken, beş yıllık dönemde girişimcilere yönelik yenilikçi finansman imkânları da devreye giriyor. Hükümetin beş yıllık dönemde girişimcileri destek için yaşama geçireceği bazı önemli adımlar şöyle:Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata geçirilecek.Kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, etki yatırımcılığı gibi alternatif finansman imkânları güçlendirilecek ve kullanımlarının artırılması sağlanacak.Girişimcilerin kullanabileceği kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, girişimciliğe yönelik desteklerin özetlendiği, eğitimlerin listelendiği, gelişmelerin paylaşıldığı düzenli olarak güncellenen bir Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu kurulacak.Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımı desteklenecek. Yatırımcı olmalarını, sipariş desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar geliştirilecek.Öncelikli sektörlerde start-up, yenilikçi KOBİ ve büyük firmaların işbirliği kapasitesini geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği verilecek.Akademisyenlerin ve kurumsal şirketlerde çalışanların, profesyonel işlerinin yanında girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilecek.Esnaf ve Sanatkârlar Destek Sistemi hayata geçirilecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete yönelen esnaf ve sanatkârlara ilave faiz desteği sağlanarak bu desteklerin etkinliği artırılacak.