Tüm göstergeleri dikkate alarak hareket edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bankanın kurumsal şeffaflığını artırmaya ve politika iletişimini güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan, veri odaklı bir yaklaşımla hareket edeceklerini söyleyen Uysal, finansal istikrara katkı sağlamak amacıyla zorunlu karşılıklar başta olmak üzere tasarruflarındaki araçları etkin şekilde kullanacaklarını vurguladı. Mevcut gelişmelerin para politikasında hareket için bir manevra alanı oluşturduğunu kaydeden Uysal, "Bu çerevede Para Politikası Kurulu açıklanan bütün verileri analiz ederek, ortak akıl ve istişare çerçevesinde uygun kararı verecektir" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine bağlı olarak, rezervleri güçlendirmek amacıyla mevcut araçlarda da revizyona gidilebileceğinin sinyalini veren Uysal, yeni dönem stratejilerini ilk kez anlattı.İktisadi aktörlerin finansmana erişiminin, üretim ve ihracat başta olmak üzere dengeli bir makroekonomik görünüm için temel unsur olduğunu ifade eden Uysal, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın ayrılmaz bir bütünün parçası olduğunu kaydetti. Büyüme ve ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uysal, şunları söyledi: "Son dönemde açıklanan veriler, iktisadi faaliyette toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Toparlanmaya özel tüketim ve kamu harcamalarının yanı sıra net ihracat da önemli bir katkı sağlıyor. Cari dengede hızlı iyileşme var. Yılsonunda cari dengenin sıfıra yakın gerçekleşmesini bekliyoruz."Rezerv yeterliliği konusunu da değerlendiren Uysal, yakın dönemde cari açığın kapanması ve kısa vadeli borçluluğun azalma eğilimine girmesinin rezerv yeterliliği göstergelerinde iyileşme sağladığını belirtti. Uysal, "Uygun koşulların oluşması kaydıyla dışsal şoklara karşı bir sigorta niteliğinde olan uluslararası rezervleri artırma niyetimizi koruyoruz. Zaten reeskont kredileri aracılığıyla rezerv biriktirme imkânımız var" diye konuştu.ENFLASYONLA ilgili değerlendirmelerde bulunan Uysal, şunları anlattı: "Enflasyonda geçtiğimiz ekim ayından bu yana gerileme gözlemliyoruz. Ayrıca enflasyon beklentilerinin gerilediğini görüyoruz. Gerek enflasyon dinamiklerinde gerekse fiyatlama davranışlarında bir iyileşme başladı. 2019'da maliyet baskılarının azalması ve iç talep koşullarındaki zayıflamanın etkileriyle dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Bütün bu gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor. Bu çerçevede Para Politikası Kurulu açıklanan bütün verileri analiz ederek, ortak akıl ve istişare çerçevesinde uygun kararı verecektir." Enflasyondaki olumlu eğilimin devamını sağlamak için para politikasının temkinli bir duruş sergilemeye devam etmesinin önem taşıdığını söyleyen Uysal, "Burada sıkılık derecesini nominal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur. Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağız" dedi.YENI dönemde para politikası stratejisinde belirgin değişim olup olmayacağına yönelik bir soruya Uysal, şu cevabı verdi: "Mikro dinamikleri ve saha bilgilerini de yakından takip edeceğiz. Para politikasının etkinliğini artırmak adına başta finansal ve reel sektör ile kamu kesimi olmak üzere süreçlere girdi sağlayacak tüm taraflarla uyum içerisinde çalışacağız." Başkan Uysal, Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların etkinliği ve hesap verme sorumluluğu açısından iletişim politikalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.Fitch'in not düşüşünde Merkez Bankası bağımsızlığına vurgu yapmasıyla ilgili olarak ise Uysal, "Amaç ve araç bağımsızlığını birbirinden ayırmak gerekir. Merkez'in bağımsızlığı ile kastedilen araç bağımsızlığıdır. Bu çerçevede bir değişiklik söz konusu değildir" dedi.