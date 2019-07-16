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, projesini belirtilen tarihten 3 ay önce başarıyla tamamladı

ve (), Harita Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 Mayıs 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile tedarik sözleşmesi imzaladığı Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı () projesi tamamlanarak beklenen tarihten önce teslim edildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 11:04
TUSAŞ, HAFÇU projesini belirtilen tarihten 3 ay önce başarıyla tamamladı

Anlaşmaya göre 1 Ağustos 2019 tarihinde teslim edilmesi gereken HAFÇU, TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmaları ile 26 Nisan 2019'da beklenen tarihten çok önce teslim edildi.

Harita Genel Müdürlüğü'nün uçak ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında lojistik faaliyetler başta olmak üzere, tüm ağır bakım ve onarım görevlerini üstlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HAFÇU'nun kamera modifikasyonlarını gerçekleştirdi. TUSAŞ, HAFÇU'ya kameraları entegre etmesinin ardından uçuş testlerini de başarıyla tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ HAKKINDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.

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TUSAŞ, HAFÇU projesini belirtilen tarihten 3 ay önce başarıyla tamamladı
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