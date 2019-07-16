VHV 100’üncü yılını kutladı

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ALMANYA'NIN Hannover kentinde 1919 yılında inşaat ve ticaret meslek birliği tarafından kurulan sigorta devi VHV, kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünü Hannover'de kutladı. Etkinliklere Almanya Aşağı Saksonya eyâletinin üst düzey yetkilileri ve önde gelen isimleri de katıldı. VHV'nin Avrupa Birliği dışındaki en önemli yatırımı durumunda olan VHV Reasürans ekibi de kutlamalarda tam kadro yer aldı. Yüzüncü yıl kutlamalarında en büyük ilgiyi VHV Reasürans ekibi gördü. Grup olarak yüz yaşında olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, "Ben ve ekibim Almanya'nın en köklü markaları arasında yer alan bir şirketin parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. VHV Reasürans olarak gruptan gelen yüz yıllık birikimimiz ve sermaye gücümüzle hizmet verdiğimiz Mühendislik ve İnşaat, Ticari ve Sinai Yangın, Sanat Eserleri ile Enerji Sektör Riskleri reasürans kabulleri alanlarında ilk akla gelen reasürörlerden biri olma başarısını gösterdik. Şirket kültürümüz olan adil ve çözüm odaklı hizmet anlayışımızla sektörde edindiğimiz yeri pekiştirme daha da ilerilere taşıma yolunda ilk günkü heyecanla çalışıyor, gelecek yıllara daha da umutla bakıyoruz" diye konuştu. VHV Reasürans olarak istikrarlı büyüyen Türk sigorta pazarının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Stahl, "VHV Reasürans olarak bizler de, ana şirketimizin ulaştığı yaşlara Türkiye'de ulaşmayı amaçlıyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin geleceğine olan inancımız tam. VHV Reasürans olarak Türk sigorta sektörünün gelişimine reasürans tarafında katkıda bulunmanın ve sonuçlarımız ışığında VHV Holding'in takdirini kazanmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.