Haziranda bütçe açığı 12.1 milyar

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran 2019'a ilişkin bütçe sonuçlarını açıkladı. Bütçe açığı haziranda 12.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Altı aylık açık ise 78.6 milyar lira oldu. Haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 55.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12.5 azalarak 67.5 milyar lira oldu. Ocak-haziran döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükselerek 403 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20.5 artışla 481.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl haziranda 23.2 milyar lira faiz dışı açık verilirken, bu yılın aynı ayında 7.7 milyar liralık faiz dışı açık oluştu. Merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten, geçen ay 67 milyar 534 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 77 milyar 162 milyon lira olmuştu. Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 7.5'i kullanılarak 63 milyar 174 milyon lira harcandı.