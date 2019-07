İki yılda 9 milyon kişi telefonuna TAMBU indirdi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom'un Türkiye'nin ilk milli dijital klavyesi olarak hayata geçirdiği TAMBU, Dünya Emoji Günü'ne özel yeni emojiler hazırladı. Tüketicilerle buluştuğu günden bu yana milyonlarca kişi tarafından severek kullanılan akıllı klavye TAMBU, "tambuji" olarak adlandırdığı kendine has emojileri yeni ifade eklemeleriyle zenginleştirdi. Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir, "Türkiye'nin ilk milli klavyesi TAMBU, iki yıl gibi kısa bir sürede 9 milyon indirme sayısına ulaşarak, Türkiye'nin en çok indirilen dijital klavyesi olmayı başardı. İçerikleri bugüne kadar yaklaşık 200 milyon defa paylaşıldı. Bugün ise severek kullanılan Türk usulü tambujilerimize Dünya Emoji Günü'ne özel hazırladığımız 5 yeni tambujiyi daha ekledik. Bize has duygu ve ifadelerimizi modern bir çizgide birleştiren orijinal içeriklerine her geçen gün yenilerini ekleyen TAMBU, kullanıcılarının duygularına tercüman olmayı sürdürecek" diye konuştu. TAMBU'nun kişiselleştirilmiş temaları ve daha çok birçok renkli özelliği bir arada sunduğunu söyleyen Demir, "Bu platform güçlü milli ve yerli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor. Halkımızın hislerine tercüman oluyor. Yurtdışında yaşayan Türkler arasında da hayli popüler bir hizmet oldu" dedi.