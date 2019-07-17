İlk günde 2.500 hasta

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesine sahip dev kompleks, ilk hastalarına hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu Özel İş birliği" modeli ile hayata geçirilen hastanede, tüm birimler aynı anda hizmete başladı. İlk kabul gününde 2 bin 500 kişi tedavi olmak için hastaneden randevu aldı.



VATANDAŞLARIMIZ ÇOK MEMNUN

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, hastanede daha çok özellikli hizmetlerin verileceğini belirttti. Herhangi bir aksaklık olmadan faaliyete başladıklarını dile getiren Akan, şunları söyledi: "Kentin değişik yerlerinden vatandaşlarımızın, hastanemize ulaşımını sağlayacak tedbirler alındı. Herhangi bir problem yaşamıyoruz, sürekli hasta ve hasta yakınlarıyla görüşüyoruz, konuşuyoruz, çok memnunlar. Uluslararası seviyede hizmet veren bir hastanemiz oldu." İlerleyen dönemde hasta memnuniyetinin daha artmasını umduklarını belirten Akan, "Klinik olarak hazırız, ameliyathanez ve yoğun bakım ünitelerimiz de hazır" diye konuştu.



ULUSLARARASI SEVİYEDE HİZMET

Hastanenin yalnızca Bursalılara değil, bölgeye hizmet vereceğine değinen Dr. Akan, "Hastanemiz Çanakkale'den Yalova'ya kadar yaklaşık 5.5 milyon nüfusa daha çok özellikli hizmet verecek. 6 bloktan, 6 hastaneden oluşan uluslararası seviyede hizmet veren devasa bir kompleksten söz ediyoruz."

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