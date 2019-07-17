Turizm patladı otobüslerde yer kalmadı

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Yaz aylarıyla birlikte turizm sektöründe yaşanan büyük canlılık, otobüs yolculuğuna olan talebi zirveye çıkardı. Tatile gitmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, bilet bulmakta zorlanıyor. Gözde tatil beldelerinden Bodrum'a İstanbul'dan otobüsle yolculuk talebinde yüzde 40 artış oldu. Bodrum'un yanı sıra Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Edremit, Akçay ve Çanakkale de yoğun talep gören hatlar olarak öne çıkıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Uçak bileti fiyatlarındaki artış ve havalimanlarına ulaşımda yaşanan zaman kaybı vatandaşı otobüse yöneltti" dedi.Sektörün bu yıl zor bir kış sezonu geçirdiğine işaret eden Başkan Yıldırım, şu bilgileri verdi: "Havayolu firmaları kış aylarında bilet fiyatlarını otobüsle aynı seviyeye çekti. Bu rekabet nedeniyle kâr edemeyen firmalar, yeni otobüs yatırımı yapmak istemedi. Sektörümüz her yıl ortalama 600-800 arası yeni otobüs alıp filosunu genişletir. Ancak 2019'da bu sayı 100'ü geçmedi. Bu nedenle firmalar, artan talebi karşılamakta zorlanıyor." Yüksek talepte turizmin altın çağını yaşamasının büyük rol oynadığını söyleyen Yıldırım, bayramda talebin katlanacak olmasıyla bu sıkıntının daha da artacağı uyarısında bulundu. Bayramda D2 turizm belgeli araçlarla ek sefer düzenlemek için Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin beklediklerini kaydeden Yıldırım, "Turizm iyi gittiği için ek araç bulabilecek miyiz bilemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.Uçak biletleri konusunda devletin düzenleme yapması gerektiğini söyleyen Yıldırım, havayolu şirketlerinin tavan fiyatı özellikle yaz dönemi ve bayramda deldiğini söyledi. Kışın 100 liraya satılan biletin yazın artan taleple birlikte 800 TL'ye kadar çıkarıldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "8 katlık fiyat artışı hiçbir sektörde olmaz. Bunun için denetim şart."KURBAN Bayramı'nda ciddi bir talep artışı beklediklerini ifade eden Yıldırım, "Bayram 14 Ağustos Çarşamba günü bitse dahi, vatandaşlar izin kullanıp tatilini 10 güne çıkarır. En yoğun seferler ise 9 Ağustos'ta olur, 10-11-12 Ağustos'ta da devam eder. 10 günde, 10 milyon kişinin otobüslerle seyahat edeceğini öngörüyoruz. Bayram boyunca karayolu taşımacılığı nda yaklaşık 600 milyon TL'lik hacim oluşur. Bu bayramda talebin yüzde 60'ı sahil bölgelerine olacak" dedi.