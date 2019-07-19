Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler bireyler tarafından anbean araştırılmaya devam ediyor. Kurun izlediği grafik geçtiğimiz haftalara kadar dengesiz bir şekilde ilerlerken, bu hafta sakin bir seyir halinde devam ediyor. Hafta başından beri 5.66 civarında seyreden dolar, dün 5.62'yi test etmiş ancak sonradan hafif bir ivme kazanarak 5.65'e geri çıkmıştı. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? 19 Temmuz dolar Euro alış satış fiyatı burada!

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar:

Dolar alış fiyatı bugün 5,6491 iken satış fiyatı ise şu sıra 5,6521 olarak devam ediyor.

Euro:

Euro bugün, 6,3508 liradan alınırken, 6,3532 liradan satılıyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

1 DOLAR BUGÜN NE KADAR?