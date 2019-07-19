Dünyanın emojisi varsa bizim Türk usulü tambujilerimiz var

BUGÜN NELER OLDU

Emoji gününde yerli Tambu gündeme geldi. Tambu klavyelerinin gördüğü ilgiyle ilgili konuşan Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, "TAMBU sayesinde teşekkür ederken 'eyvallah', evlenene, çocuğu olana 'çeyrek altın' ve 'nazar boncuğu' gönderebiliyoruz. Gelen kullanıcı talepleri doğrultusunda Dünya Emoji Günü'nde bu tambujilerimize 5 adet daha yeni hareketli emoji ekledik. Popüler mesajlaşma uygulamalarında sıkça kullanılan emojilerden yola çıkarak tambujilerimize yeni bir yorum getirdik. Sevgiyle ilgili içerikler hem Tambu'da hem de diğer platformlarda çok kullanıldığı için 'kafasında kalpler uçuşan' bir Tambuji yaptık. Türklere özgü üç adet tambujimiz var: Bunlardan biri annelerin çocuklara terlik atmasından yola çıkarak tasarladığımız 'üstüne terlik gelen emoji', bir diğeri ise Türklere özgü bir alışkanlık olan çekirdek çitlemekten ilham aldığımız çekirdek çitleyen emoji" dedi.Tambu'da ay yıldız içeriğinin çok kullanıldığını gördüklerini belirten Ramazan Demir, sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin, ay yıldızlı temamız 1.2 milyon kere indirildi. Bundan yola çıkarak 'ay yıldızlı bir kalp emojisi' tasarladık. Bir de insanların günlük hayatta eksikliğini çektiğini düşündüğümüz 'dua eden emoji'miz var. Kullanıcılarımız bu yeni tambujilere TAMBU klavyeden ve klavye uygulaması üzerinden erişebilecekler. Kendi kültürümüzden ilham alan içeriklerimize ve dünyadaki yeni tasarım trendlerine uygun şekilde tasarlamaya devam edeceğiz."