Romanya’ya 150 milyon euroluk teknolojik fabrika

AR-GE'YE

BUGÜN NELER OLDU

Arçelik, Endüstri 4.0 sisteminin en ileri halini Romanya'da geçen yıl sonunda 150 milyon euroyla inşa ettiği çamaşır makinesi fabrikasında hayata geçirdi. Avrupa'nın otomasyon seviyesi en yüksek beyaz eşya üretim tesisi olan fabrikada 140 robot görev alıyor. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan fabrikanın diğer üretim tesislerine de örnek olacağını belirterek, "Bu teknoloji birkaç yıl içerisinde Gebze Çayırova'daki üretim tesisine de uygulanacak. Çayırova'daki verimi ve eleman niteliğini de artıracak" diye konuştu.Bu fabrikanın markanın 'kutup yıldızı' olacağının altını çizen Öztürk, "Buradaki dijital teknolojiyi tüm tesislerimize uygulayıp verimliliğimizi yüzde 30-40 artıracağız. Buradan 85 ülkeye de ihracat yapacağız. Deniz yoluyla ulaşılamayan bütün ülkelere ihracat yapabileceğiz" dedi. Romanya'daki fabrikada şu anda 318 kişiyle yılda 1.1 milyon çamaşır makinesi üretiklerini dile getiren Öztürk, Çayırova'da ise bin 800 kişiyle 3 milyon beyaz eşya ürettiklerini, bu teknolojiyle Türkiye'deki verimliliği de bu seviyelere yükselteceklerini kaydetti. Öztürk, çalışan sayısının 2020'de 700'ün üzerine çıkacağını kaydetti.HER yıl Ar-Ge projelerine 1 milyar TL yatırdıklarını anlatan Öztürk, 5 yılda 5 milyar liralık yatırıma imza attıklarını söyledi. Şu anda değişen koşullara göre revize edilebilen ürünler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Mesela 1 çocuğu varken 3 çocuğu olan bir ailenin 8 kiloluk çamaşır makinesini 12 kiloya çıkaran donanımları çalışıyoruz. Çocuğu alerjik olan bir ailenin makinesine antielarjik program ekleyebiliyoruz."