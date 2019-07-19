Türkiye değil proje zarar görür

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ABD'nin müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bir hamle ile Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararına, ortak olan diğer ülkeler tepki gösterdi. Türkiye'nin çıkarılmasının programa zarar verebilece belirtildi. Türkiye'den 8 firma F-35 için 800 parça üretiyor.F-35 için kilit önemde parçalar üreten Türkiye'nin programdan çıkarılmasının projeyi zora sokabileceği, minimum 1 yıl olmak üzere ortalama olarak 2 yıl civarında bir gecikme olabileceği öngörülüyor. ABD, Türkiye'nin S-400'lerin F-35'leri zaafa uğratacağı iddiasına yönelik olarak uzmanlardan oluşan bağımsız bir heyetin kurulması yoluyla konunun çözüme bağlanması önerisine de olumlu yanıt vermedi. ABD savunma sektöründe bulunan önemli firmalardan bazılarının Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğuna ilişkin mesajlar verdiği ifade ediliyor. Türk iş insanlarının da ABD'nin Türkiye'yi F-35'ten çıkarılması kararından memnun olmadığını belirtiliyor. ABD'nin aldığı kararın, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi koyan iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere zarar vermemesi için bir an önce geri çekilmesi gerektiği dile getiriliyor.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yaptığı anlaşmaların, attığı imzaların arkasında olduğunu söyledi. Türkiye'nin programdan dışlanmasının etkilerine değinen Demir, "Programdan Türkiye'nin dışlanması durumunda her bir uçak başına 7-8 milyon dolarları aşacak maliyet artışının diğer ülkelere nasıl yansıyacağının düşünülmesi lazım" dedi. Yaptırım gibi konuların Türk savunma sanayisinin daha güçlü olması neticesini vereceğini vurgulayan Demir, "Türkiye artık çok çok mecbur olmadıkça dışarıdan bir şey almayacaktır" diye konuştu. Demir, sosyal medya hesabından da F-35 programında görev alan Türk şirketlerine şimdiye kadar olumsuz bir durum ulaşmadığını bildirdi.