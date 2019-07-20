Cepte ithalata bir fren daha

2007-2018 döneminde ithal edilen 145 milyon adet cep telefonuna yaklaşık 25 milyar dolarla, İstanbul Havalimanı'nın maliyetinin 2 katı bedel ödenirken, hükümet yurtdışından getirilen cep telefonlarına karşı bir önlem daha aldı.

Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurtdışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı bin 500 lira oldu. Kararı desteklediklerini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "2018 sonunda 500 TL olan harç ücreti, 2019 başında ise 618,60 TL yapıldı. Son düzenlemeler ile önce 3 yıl şartı ve kişinin kendi hatlarında kullanma zorunluluğu getirildi ardından ise harçlar bin 500TL'ye çıkartıldı" dedi. Turnacı, dışardan cep telefonu almanın bir cazibesinin kalmadığını söyledi.