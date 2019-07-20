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Geleceği yazanlar ağına katılıyor

Giriş Tarihi: 20.7.2019
Geleceği yazanlar BM ağına katılıyor
TURKCELL'IN Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, uluslararası platformlarda örnek iş modeli olarak gösteriliyor. Kadınlara mobil uygulama geliştirme ve girişimcilik eğitimleri verilerek uzaktan çalışma olanakları sunan proje, artık Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Business Call to Action işbirliğinin bir parçası oldu. Proje ile Türkiye'de yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkânı sağlayarak 200 kadını, 2021 yılına kadar test uzmanı olarak yetiştireceklerini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kadınlara girişimcilik ve mobil uygulama geliştirme konularnda rehberlik ediyoruz. Yeni bir iş ekosistemi yaratıyoruz" dedi.
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Geleceği yazanlar BM ağına katılıyor
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