Her engelliye bir ‘iş koçu’

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Türkiye'nın dört bir yanına yayılan istihdam seferberliği kapsamında hükümet engelli vatandaşların da daha kolay iş sahibi olması için tüm imkânları seferber ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelli iş koçluğu" modelini 2020'nin sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştıracaklarını belirtti.Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu modelin engellilerin istihdama geçişinde, istihdamdayken işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin olarak kullanılan bir yöntem olduğunu bildirdi. Selçuk, "ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanan destekli istihdam modelinin altyapısı için 8 pilot il (Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Malatya, Tekirdağ) üzerinden eğitim, yöntem ve uygulama kapsamında 81 ilde yaygınlaştırma çalışmaları yürüteceğiz" dedi. Bakan Selçuk, "Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi"nin kabul edilerek, 2018-2020 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı kapsamına alındığını kaydetti. Selçuk, projenin odak noktasının engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanması olduğunu vurguladı. ANKARABAKAN Selçuk, bu mekanizma ile engelli vatandaşları hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli takip edileceğini belirtti. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bir anlamda Engelli İş Koçluğu uygulaması ile İŞKUR engellilerin kayıt altına alınmasından sonra bireysel profilleme çalışması yapacak, daha sonra istihdam imkânlarının araştırılmasıyla iş arama sürecinde engellilere destek olacaktır."