TL mevduatı rekor kırdı

Geçen yılki kur saldırısının ardından aldığı önlemlerle dengelenme sürecine giren ekonomide toparlanmanın sinyalleri her geçen gün güçlenirken, son dönemde pozitif ayrışan piyasalardaki iyimser hava devam ediyor. Yabancı yatırımcıların akınına uğrayan Türk varlıklarına ilgi artarken, borsa dün 102 bini geçerek 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil-bono piyasasında da 2 yıllık gösterge tahvilin faizi 14 ayın dibine inerken, risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler 374 dolara geriledi. Türk varlıkları yabancıların rüzgârını arkasına alırken, nihayet yerli yatırımcılar da TL mevduata geçişi hızlandırmaya başladı.

1 HAFTADA 28 MİLYAR TL ARTTI

Hükümetin TL mevduatı sağladığı stopaj avantajlarının ardından kamu bankaları öncülüğünde başlatılan TÜFE'ye endeksli TL mevduat uygulamaları, yerli yatırımcıları TL iştahını artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre TL mevduat 12 Temmuz'da 1 trilyon 63 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. TL mevduatta 1 haftada yaşanan artış 28 milyar TL olurken, 7 Haziran'dan bu yana ise artış 39 milyar TL oldu.

KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLDU

TL mevduattaki artışın öncülüğünü kamu bankaları üstlendi. Ziraat Bankası'nın başlattığı TÜFE'ye endeksli mevduat hesabı kampanyasına daha sonra Halk Bankası ve Vakıfbank katılmıştı. Üç kamu bankasının TL mevduatı son bir haftada 15 milyar TL arttı. Sektördeki 30 milyarlık artışın yarısını kamu bankaları sağladı. Kamu bankalarında TL mevduat 7 Haziran'dan bu yana ise 23 milyar TL arttı. Son bir haftada yerli özel bankalarda TL'ye geçiş 8 milyar TL, yabancı mevduat bankalarında ise 5 milyar TL olarak gerçekleşti.

ŞİRKETLER DOLAR SATIYOR

Ekonomi yönetiminin dolarizasyonu önlemek için aldığı önlemler özellikle şirketlerin döviz hesaplarında çözülme sağladı. 24 Haziran'da 217.3 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 12 Temmuz'da 214.3 milyar dolara indi. Bu dönemde şirketlerin döviz satışı 4.1 milyar dolar oldu. Şirketler 12 Temmuz günü de bir günde 1.2 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Haziran ayında son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen enflasyonda, önümüzdeki dönemde düşüş beklentisinin güçlenmesi TL mevduatı daha da cazip hale getirecek. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı beklenti anketine göre haziranda yüzde 15.85 olan 2019 sonu TÜFE beklentisi, temmuzda 15.01'e indi. 12 ay sonrası yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 14.88'den 13.9'a düştü. Haziranda 6.30 TL olan yıl sonu dolar beklentisi de 6.14 TL'ye indi.



TL MEVDUATIN % 42'Sİ KAMU BANKALARINDA

Milyar TL 26 Nisan 7 Haz. 5 Temmuz 12 Temmuz Toplam 1.054 1.024 1.035 1.063 Kamu 432 422 430 445 Yerli 324 314 322 330 Yabancı 298 288 283 288



DÖVİZ HESAPLARI ÇÖZÜLÜYOR

Tarih Bireysel Şirketler Toplam 27 Mart 126.523 86.701 213.224 24 Haziran 132.765 84.557 217.332 11 Temmuz 133.804 81.609 215.413 12 Temmuz 133.892 80.425 214.317



YABANCIDAN DERS GİBİ İŞLEM

Son dönemde Türkiye'ye yatırımını artıran yabancılar, Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin yapılmasının ardından ilk işlem haftasında tahvil- bono piyasasında 8 ayın en yüksek alımını yaptı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre yabancılar 5-12 Temmuz arasındaki haftada tahvilbonoda 230 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Enflasyonda gerçekleşen düşüşle birlikte Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında en az 250 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi, Türk varlıklarının cazibesinin artmasında etkili oluyor.