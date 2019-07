Vestel ikinci kez en yenilikçi marka

BUGÜN NELER OLDU

VESTEL, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award 2019'dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak 'beyaz eşya' kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu. Ayrıca yarışmada Vestel'in 4 ürünü kendi kategorilerinde 'Yılın en iyi ürünü' seçildi. Bu başarısıyla, her kategoride en çok ödül sayısına ulaşan markalara verilen, Plus X 'in en prestijli ve en büyük ödülü olan 'En Yenilikçi Marka' ödülüne 2018'de olduğu gibi bu yıl da Vestel sahip oldu. CEO Turan Erdoğan "Teknolojinin ulaştığı son noktaya gidiyor, ürünlerimizi yenilikçi anlayışla tasarlıyoruz" dedi.