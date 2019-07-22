Borç yapılandırması piyasayı memnun etti

BUGÜN NELER OLDU

İşdünyası örgütlerinin temsilcileri, TBMM'de geçen günlerde yasalaşan, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasına imkân tanıyan kanundan memnuniyet duyduklarını ifade etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şirket borçlarının yapılandırılması planının pürüzleri temizleyecek yeni bir sayfa açacağını söyledi. En önemli ve hızlı etkinin, kredi kanallarının yeniden sağlıklı biçimde işlemesi, şirketlerin ve bankaların bilançolarının iyileşmesi şeklinde olacağını belirten Avdagiç, "Bu da üretim ve refah artışını sağlar" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan da finansal güçlük çeken firmalara bir kez daha yapılandırma fırsatı tanındığını, bu durumun gittikçe eriyen sermaye yapısının yeniden canlandırılması ve istihdamın korunması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. ASKON Başkanı Orhan Aydın ise finansal yeniden yapılandırma kapsamına şirketlerin alınacak olmasının müjdeli bir haber olduğunu, bu fırsatlar sayesinde şirketlerin ciddi nefes alacağını ifade etti.Kanun, finansal güçlük içinde bulunan firmalara geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine sağlamak amacıyla bazı teşvikler verilmesine ve borçların yeniden yapılandırılmasına olanak sağlanacak. Kanun, Varlık Barışı süresini de yıl sonuna kadar uzatıyor.