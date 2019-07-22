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’nin verimli toprakları suyla buluştu

Giriş Tarihi: 22.7.2019
Ege Bölgesi’nin verimli toprakları suyla buluştu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir'de 37, Manisa'da 36, Uşak'ta ise 40 ayrı projede tarım arazileri suyla buluşturuluyor. 3 ilde yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm araziye can suyu verilirken, bölge çiftçimize, yaklaşık 1.9 milyar lira katkı sağlanacak" dedi. Haziranla birlikte Ege Bölgesi'nde üretici için sulama sezonunun açıldığını aktaran Pakdemirli, İzmir'de sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 72'sinin modern sulamaya açıldığına dikkati çekti. Pakdemirli, şunları kaydetti: "İzmir'de 918 bin 730 dönüm arazi, Manisa'daki verimli arazilerin ise yüzde 81'i modern sulamaya kavuştu. Uşak'ta DSİ, verimli arazilerin yüzde 75'ini sulamaya açtı."
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Ege Bölgesi’nin verimli toprakları suyla buluştu
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