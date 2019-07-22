Filocular KDV düzenlemesi istiyor

BUGÜN NELER OLDU

TümOto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel kiralama sektörü 2019'un ilk çeyreğinde 2018'in sonuna göre yüzde 5.7 küçüldüğünü söyledi. Sektörün bu yılki faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi için vergi oranlarında düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ekici, "Araç kiralama şirketlerinin aktifinde bulunan binek otomobillerin satışında uygulanan yüzde 18'lik KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine yönelik bir düzenleme, sektörümüzün finansal sıkıntılarına ve likiditasyon sorunlarına ciddi bir teşvik olacaktır. Düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşüyoruz" dedi.